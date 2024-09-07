Более двух миллионов человек проголосовали на выборах в Мосгордуму

Большинство москвичей выбирают онлайн-голосованиеНа выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проголосовали уже более двух миллионов человек, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.