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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Трактор» заключил пробный контракт с Сошниковым. Форвард набрал 13 очков в 31 матче в прошлом сезоне

« Трактор » заключил пробный контракт с Никитой Сошниковым , сообщает пресс-служба КХЛ. Ранее соглашение с 32-летним нападающим расторг «Адмирал».

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