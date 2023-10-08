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Галкина* разнесли в Сети из-за поста, посвященного войне в Израиле 

Галкина* разнесли в Сети из-за поста, посвященного войне в Израиле 

С критикой выступили не только рядовые россияне, но и известные личности, в том числе и политики. Шоумен Максим Галкин* прокомментировал ситуацию в Израиле, который накануне был атакован боевиками ХАМАС из сектора Газа.

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Комментарии
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Евгений Благородный
Но а что можно услышать от этого презерватива.
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