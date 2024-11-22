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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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The Rogue Prince of Persia получила крупное обновление, добавляющее новые биомы, оружие ...

The Rogue Prince of Persia получила крупное обновление, добавляющее новые биомы, оружие ...

The Rogue Prince of Persia получила крупное обновление, добавляющее новые биомы, оружие и русский языкUbisoft и студия Evil Empire объявили, что The Rogue Prince of Persia, 2D-экшен-платформер в жанре rogue-lite, получила самое крупное обновление с момента запуска в раннем доступе на сервисах Steam и GeForce Now в мае 2024… источник#Prince_of_Persia #Rogue.

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