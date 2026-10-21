Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил второй мяч мюнхенской команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Арсенала», реализовав пенальти на 61-й минуте.
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