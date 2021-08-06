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Онконастороженность: что вам нужно знать о женских видах рака, чтобы не бояться

Онконастороженность: что вам нужно знать о женских видах рака, чтобы не бояться

Что такое онконастороженность? Этот термин все чаще приходится слышать и на медицинских конференциях, и на плановом приеме у врача, и означает он внимание специалистов и пациентов, направленное на раннюю диагностику онкологических заболеваний.

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