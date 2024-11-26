Волонтеры смогут получить дополнительные баллы при поступлении в техникумы и колледжи. 🔥🔥🔥 Количество этих баллов каждое учебное заведение устанавливает самостоятельно.
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Волонтеры смогут получить дополнительные баллы при поступлении в техникумы и колледжи. 🔥🔥🔥 Количество этих баллов каждое учебное заведение устанавливает самостоятельно.