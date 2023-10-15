Максим Галкин* бежит в Европу во время войны в Израиле

Опальный артист Максим Галкин* быстро собрался в тур. На прошлой неделе Максиму Галкину* пришлось опровергать свой отъезд из Израиля — он записал видео и доказал, что находится в стране, несмотря на опасность.
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