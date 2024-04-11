В России стартовали продажи смартфонов Infinix Note 40 и Note 40 Pro со 108-Мп камерами и б...

В России стартовали продажи смартфонов Infinix Note 40 и Note 40 Pro со 108-Мп камерами и быстрой 70-Вт зарядкойКомпания Infinix объявила о старте продаж в России серии смартфонов Infinix Note 40, в которую входят модели Note 40 и Note 40 Pro.