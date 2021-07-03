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Вахид Масудов о матче с «Акжайыком»: «Сильно чувствовалось отсутствие Логвиненко»

Главный тренер «Актобе» Вахид Масудов прокомментировал игру 19-го тура КПЛ против «Акжайыка» (2:1). – Мы сыграли сложный матч с организованной и дисциплинированной командой, сильно чувствовалось на поле отсутствие нашего капитана и лидера Юрия Логвиненко.

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