Прокурор Ватикана подтвердил наличие дела о пропавшей «девушке из Ватикана»

Наличие досье по делу о пропаже Эмануэлы Орланди, также известного как дело «девушки из Ватикана" — дочери-подростка сотрудника Ватикана, пропавшей в 1983 году при загадочных обстоятельствах, подтвердил уполномоченный по вопросам правосудия Ватикана.