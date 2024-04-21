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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасова о критике Тутберидзе из-за допинга у Валиевой: «Я столько нахлебалась за это, что лучше бы помолчала. Не буду больше про это говорить, уже сказала»

Валиева была дисквалифицирована на четыре года с декабря 2021 года из-за триметазидина. Фигуристка была лишена золотых медалей чемпионатов России и Европы, а также победы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

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