Тарасова о критике Тутберидзе из-за допинга у Валиевой: «Я столько нахлебалась за это, что лучше бы помолчала. Не буду больше про это говорить, уже сказала»

Валиева была дисквалифицирована на четыре года с декабря 2021 года из-за триметазидина. Фигуристка была лишена золотых медалей чемпионатов России и Европы, а также победы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.
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