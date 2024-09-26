«В ближайшее время сохранится тренд на импортозамещение!» Генеральный директор «Вагонмаш» Александр Андреев рассказал, как холдинг добился 90% локализации продукции

Железнодорожный транспорт является одним из важных потребителей металлопродукции. В последние годы многие европейские и американские производители, поставлявшие комплектующие для российского подвижного состава, свои поставки в РФ из-за санкционного давления прекратили.
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