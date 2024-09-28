Боец ВС РФ ликвидировал четырех солдат ВСУ в ближнем бою в Курской области

Заместитель командира взвода подразделения 44-го Армейского корпуса с позывным Клык, спасая командира из окружения, ликвидировал четырех боевиков ВСУ в ближнем бою в Курской области, одного из них он уничтожил ножом в рукопашной схватке.
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