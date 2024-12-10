ЕС поставит в Молдавию средства для перехвата дронов

Молдавия получит от Европейского союза (ЕС) средства для перехвата дронов. Об этом заявил посол Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс в эфире передачи La 360 de grade на Radio Moldova, запись которой опубликована на YouTube.
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