"Монреаль" пройден: Овечкин вышел на 12-е место в рейтинге снайперов Кубка Стэнли

До ещё одного рекорда Уэйна Гретцки русскому хоккеисту остаётся забить 43 шайбы.В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между "Вашингтоном" и "Монреалем", который состоялся 30 апреля (в России 1 мая), Александр Овечкин открыл счёт на 10-й минуте.