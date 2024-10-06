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Фиктивные браки с мигрантами: петербурженки нашли способ подзаработать

Фиктивные браки с мигрантами: петербурженки нашли способ подзаработать

Теперь их ждет суд. Очередной канал нелегальной миграции прикрыли в Петербурге. Как сообщило Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, «бизнесом» занимались трое выходцев из стран ближнего зарубежья.

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