Фиктивные браки с мигрантами: петербурженки нашли способ подзаработать

Теперь их ждет суд. Очередной канал нелегальной миграции прикрыли в Петербурге. Как сообщило Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, «бизнесом» занимались трое выходцев из стран ближнего зарубежья.