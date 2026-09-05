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Украинские F-16 остались без ракет: пилотам приходится атаковать из пушки

Украинские F-16 остались без ракет: пилотам приходится атаковать из пушки

Дефицит ракет для украинских F-16 достиг критической отметки. На некоторых дневных вылетах пилоты вынуждены атаковать воздушные цели только из бортовой пушки.

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