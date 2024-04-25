В омском Ростиксе посетительница и кассир обкидали друг друга едой. По словам очевидцев, ссору начала клиентка «из-за температуры воды, которую ей дали бесплатно».
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В омском Ростиксе посетительница и кассир обкидали друг друга едой. По словам очевидцев, ссору начала клиентка «из-за температуры воды, которую ей дали бесплатно».