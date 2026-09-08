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Газета.ру

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Ученые предложили отвязать мировое время от вращения Земли

Ученые предложили отвязать мировое время от вращения Земли

Выросшая скорость вращения Земли может привести к реформе в измерении времени. Данная тема будет на повестке дня в рамках 28-й Генеральной конференции по мерам и весам (CGPM), пишет New Atlas.

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