Швейцария разрешила отправлять на Украину технику из своих комплектующих

Разрешение на передачу Украине военной техники, собранной в третьих странах из отдельных частей швейцарского производства принял Федеральный совет Швейцарии 3 июня, сообщает пресс-служба швейцарского правительства на официальном интернет-портале.
Разрешение на передачу Украине военной техники, собранной в третьих странах из отдельных частей швейцарского производства принял Федеральный совет Швейцарии 3 июня, сообщает пресс-служба швейцарского правительства на официальном интернет-портале.
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