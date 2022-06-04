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Швейцария разрешила отправлять на Украину технику из своих комплектующих

Швейцария разрешила отправлять на Украину технику из своих комплектующих

Разрешение на передачу Украине военной техники, собранной в третьих странах из отдельных частей швейцарского производства принял Федеральный совет Швейцарии 3 июня, сообщает пресс-служба швейцарского правительства на официальном интернет-портале.

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