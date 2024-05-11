Представитель укровермахта сообщил об огненном вале, который сразу же обрушивается на любой бандеровский десант На Херсонском направлении продолжается контрбатарейная борьба.
«Остров смерти» Нестрига — адрес нового ада для ВСУ на Днепре: Кто выживет под ФАБами, того убьют свои
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вик Норд
Ещё один "избранный" народ,но тот(первый) был обречён на рассеяние по свету,а этот на уничтожение...,Вас купили,а Вы продались,вы отреклись от всего(святого и родного),вот вас и обрекли,так что отвечать Вам(на Украине) придётся за всё(и всем),сразу,и гамузом,кому смерть,кому несчастья лихие,а кто то и вовсе будет завидовать мертвецам... .А нас за шо...,это для тупых(и малоинформированных,то есть неучам...),значит есть за что,просто у Вас там ВСЕ так жили(ну скажем,неправедно,мягко выражаясь) вот за эту,хохляцкую НОРМУ "жизни",вы и ответите... .
Ответить
7 час.
Свежие комментарии