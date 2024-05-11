«Остров смерти» Нестрига — адрес нового ада для ВСУ на Днепре: Кто выживет под ФАБами, того убьют свои

Вик Норд

Ещё один "избранный" народ,но тот(первый) был обречён на рассеяние по свету,а этот на уничтожение...,Вас купили,а Вы продались,вы отреклись от всего(святого и родного),вот вас и обрекли,так что отвечать Вам(на Украине) придётся за всё(и всем),сразу,и гамузом,кому смерть,кому несчастья лихие,а кто то и вовсе будет завидовать мертвецам... .А нас за шо...,это для тупых(и малоинформированных,то есть неучам...),значит есть за что,просто у Вас там ВСЕ так жили(ну скажем,неправедно,мягко выражаясь) вот за эту,хохляцкую НОРМУ "жизни",вы и ответите... .