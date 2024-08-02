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САМаСТРОЙКА

1 подписчик

Клеить паркет или нет: какой способ укладки лучше?

Клеить паркет или нет: какой способ укладки лучше?

Паркет— это красивый и прочный напольный материал, а при правильной укладке ещё и долговечный. Кстати, монтаж паркета не вызывает особых сложностей даже у новичков, чего нельзя сказать о ряде других напольных материалов https://samastroyka.

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