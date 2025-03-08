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Царьград

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Блогера Александру Митрошину, ранее задержанную в Сочи, доставили в Москву

Блогера Александру Митрошину, ранее задержанную в Сочи, доставили в Москву

Женщину подозревают в легализации 127 млн рублей.Блогера Александру Митрошину заподозрили в неуплате налогов и легализации доходов.

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