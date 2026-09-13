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Гризманн забил в 5-м матче подряд – победный гол против «Торонто». У форварда «Орландо» 8+3 в 10 играх МЛС

Форвард « Орландо » Антуан Гризманн забил победный мяч в игре с « Торонто » (3:0). 35-летний француз продлил голевую серию в МЛС до 5 матчей (7 мячей на отрезке).

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