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Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Неймара против «Аль-Иттифака» Джеррарда, «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Вахды»

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Неймара против «Аль-Иттифака» Джеррарда, «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Вахды»

В понедельник «Аль-Хилаль» Неймара и Малкома встретится с «Аль-Иттифаком» Стивена Джеррарда, «Аль-Иттихад» Карима Бензема сыграет с «Аль-Вахдой» на выезде.

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