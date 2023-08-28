Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Неймара против «Аль-Иттифака» Джеррарда, «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Вахды»

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В понедельник «Аль-Хилаль» Неймара и Малкома встретится с «Аль-Иттифаком» Стивена Джеррарда, «Аль-Иттихад» Карима Бензема сыграет с «Аль-Вахдой» на выезде.