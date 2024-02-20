Власти продали семье экс-депутата свердловского заксо «путинский» совхоз

Свердловское министерство по управлению государственным имуществом (МУГИСО) продало семье бывшего депутата регионального заксобрания Анатолия Павлова 74% акций совхоза «Шумихинский» (в распоряжении области осталось 26% акций).
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