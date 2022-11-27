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Конор – о документалке про себя: «Миф, что я не работаю усердно после финансового успеха, будет развенчан»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, анонсировавший документальный фильм о себе, заявил, что зрители сериала увидят, что ирландец продолжает упорно тренироваться, несмотря на заработанные деньги.

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