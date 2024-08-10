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Минобороны сообщило о прибытии танков в Курскую область для уничтожения бронегрупп ВСУ

Минобороны сообщило о прибытии танков в Курскую область для уничтожения бронегрупп ВСУ

Ведомство опубликовало кадры, как войска занимают огневые позицииТанковые подразделения Вооруженных сил России прибыли в приграничный район Курской области для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

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