Минобороны сообщило о прибытии танков в Курскую область для уничтожения бронегрупп ВСУ

Ведомство опубликовало кадры, как войска занимают огневые позицииТанковые подразделения Вооруженных сил России прибыли в приграничный район Курской области для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
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