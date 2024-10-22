Родные раненого экс-зампреда правительства Ингушетии рассказали о его состоянии

Родные и близкие экс-заместителя председателя правительства Ингушетии Шерипа Аликхаджиева, пострадавшего в результате покушения в Подмосковье 10 октября, пока не знают, кто именно задержан за совершение преступления.
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