«Ты уже копаешь в другую сторону, Коля»: Пашинян оконфузился с требованием к России о постройке метро в Ереване

Премьер Армении Никол Пашинян призвал Россию расширить метро Еревана, назвав ее содействие «необходимым».
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