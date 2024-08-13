Жена, тайные внебрачные дети и близкие отношения с Жанной Фриске: секреты из личной жизни Влада Лисовца

Влад Лисовец известен публике, как скандальный стилист, ведущий и бизнесмен. Свою карьеру знаток моды начинал, как парикмахер, затем начал заниматься образами звезд, а после основал свой салон, арт-пространство и кофейню.
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