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Спички - не игрушка

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  • alik3456 Джексон
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«Били ногами по голове»: толпа пьяных мигрантов в Троицке избила парня из-за длинных волос

«Били ногами по голове»: толпа пьяных мигрантов в Троицке избила парня из-за длинных волос

БлокнотРУ Агрессивная толпа мигрантов избила парня из-за длинных волос. На помощь пострадавшему пришли неравнодушные водители.

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