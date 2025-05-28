Жителя Приморского края задержали с тремя килограммами «синтетики»

39-летний житель Приморского края задержан в Якутии с тремя килограммами синтетических наркотиков. Мужчина работал наркокурьером и объездил несколько регионов страны с запрещенными веществами в машине, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Транспортной полиции Дальнего Востока.