7 лайфхаков для идеального порядка в ванной и на кухне

Уборка была, есть и будет одной из самых главных обязанностей любой хозяйки. И как бы мы ни старались оттянуть ее или перенести на неопределенный срок, все равно рано или поздно руки должны дойти до наведения порядка в квартире, иначе беспорядка не избежать.