7 лайфхаков для идеального порядка в ванной и на кухне

Уборка была, есть и будет одной из самых главных обязанностей любой хозяйки. И как бы мы ни старались оттянуть ее или перенести на неопределенный срок, все равно рано или поздно руки должны дойти до наведения порядка в квартире, иначе беспорядка не избежать.
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