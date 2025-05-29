Роскачество проверило 20 известных марок стиральных порошков

Среди 20 брендов стиральных порошков почти все образцы прошли тест на безопасность, только продукция Tide из Китая провалила проверку по показателю раздражающего действия на конъюнктиву глаз при использовании порошка для стирки детского белья.
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