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Перри – 1-й игрок в истории НХЛ, выходивший в финал Кубка Стэнли с 5 разными командами

«Эдмонтон» обыграл «Даллас» в финале Западной конференции Кубка Стэнли (4-2, 2:1 в шестом матче). 39-летний форвард «Ойлерс» провел в текущем плей-офф 13 матчей, в которых сделал 1 результативную передачу.

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