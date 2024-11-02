Советы от МЧС при сильном ветре

По прогнозам синоптиков 1 и 2 ноября ожидается сильный ветер до 24 м/с. Важные предупреждения от МЧС вы можете получать в популярных мессенджерах - Viber, Telegram, а также в мобильном приложении ´МЧС: Помощь рядом´.