В Израиле арестован подозреваемый в сокрытии криптовалютных доходов на десятки миллионов долларов

По данным официальных источников, в Израиле продолжается ужесточение контроля за криптовалютными операциями и борьба с уклонением от налогов, что приводит к громким задержаниям и изъятию роскошных активов .
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