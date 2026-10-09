«Гиацинт-К» уничтожил мешавший продвижению опорник ВСУ в Харьковской области

Расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-К» уничтожил опорный пункт ВСУ, который препятствовал продвижению российских штурмовых подразделений в Харьковской области.
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