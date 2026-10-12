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Царьград

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Самарская область завоевала 17 медалей на Спартакиаде народов

Самарская область завоевала 17 медалей на Спартакиаде народов

Самарская область заняла десятое место в общекомандном зачете Спартакиады народов России, а в неофициальном медальном зачете поднялась на восьмую строчку с 7 золотыми, 7 серебряными и 3 бронзовыми наградами.

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