Не отсиделись в тылу: острая нехватка личного состава в ВСУ – в окопы направляют даже оркестр из Львова

Стало известно, что Львовский военный оркестр отправляют пехотинцами на фронт. Об этом накануне вечером сообщила общественности у себя в Telegram-канале народной депутат Верховной рады Украины IX созыва София Федина от партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко.