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Не отсиделись в тылу: острая нехватка личного состава в ВСУ – в окопы направляют даже оркестр из Львова

Не отсиделись в тылу: острая нехватка личного состава в ВСУ – в окопы направляют даже оркестр из Львова

Стало известно, что Львовский военный оркестр отправляют пехотинцами на фронт. Об этом накануне вечером сообщила общественности у себя в Telegram-канале народной депутат Верховной рады Украины IX созыва София Федина от партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Особенно с запада,там еще где-то скрываются в лесах ярош и тянитолкай.....где-то потерялся аваков и прочая шалупонь.....всех найти и в окоп!!!!
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14 час.

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