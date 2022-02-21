Стеф Карри пожертвует 108 тысяч долларов школам в Кливленде

Звездный разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри пожертвует 108 тысяч долларов школам в Кливленде. Перед началом Матча звезд Карри заявил, что собирается пожертвовать одну тысячу долларов за каждое набранное во время Матча звезд очко, три тысячи за каждый реализованный 3-очковый, а также 10 тысяч, если станет MVP игры.