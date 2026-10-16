Певицу Наоко (Диану Логинову)*** внесли в реестр иноагентов, следует из сообщения Минюста России. По данным ведомства, артистка участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и организаций, включённых в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.