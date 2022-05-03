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Британским властям придется в суде оправдываться перед украинскими беженцами

Британским властям придется в суде оправдываться перед украинскими беженцами

Ряд общественных организаций Великобритании намерены подать коллективные иски против главы МВД страны Прити Пател, причем от лица сотен украинских беженцев.

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