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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Том Кристенсен о жалобах Ферстаппена и Алонсо на «Ф-1»: «Если не адаптируешься, с тобой покончено»

Девятикратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Том Кристенсен поделился мнением о регламенте «Формулы-1» 2026 года.

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