Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Плачь заокеанской ярославны

Плачь заокеанской ярославны

Путин не ведет себя, как человек, который готов вести переговоры — Белый дом Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге много говорил, что Россия наносила удары по Украине ракетами и дронами, поражая гражданские объекты, однако, ни как не смог этим объяснить, почему подшефная Вашингтону Украина стала нуждаться в переговорах, ведь, если судить по его словам, то выходит, что ВС РФ вообще не трогают украинские войска.

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