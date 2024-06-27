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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Вскрылись детали истории о попытке получить с лесозавода 6 миллионов

В суде допросили директора предприятия и начальника службы безопасности 25 июня в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела против главного государственного инспектора Ростехнадзора Георгия Хе, который обвиняется в покушении на получение взятки в размере 6 миллионов рублей.

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