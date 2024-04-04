Причиной стремительного пожара в «Крокус Сити Холле» могли стать горючие материалы

Здание подожгли террористы, которые расстреливали людей.Стремительному распространению пожара в «Крокус Сити Холле», устроенного террористами, могли способствовать материалы, которые использовались в ходе отделки здания.
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