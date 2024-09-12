Минцифры Татарстана и АО «Р7» договорились сотрудничать в импортозамещении ПО

Глава Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин и генеральный директор АО «Р7» Евгений Шелковников подписали соглашение о сотрудничестве в реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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